أسند الاتحاد الدولي للكريكت بشكل رسمي لدولة قطر استضافة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لبطولة العالم عام 2022 في استراليا،بحسب بيان رسمي اصدره الاتحاد القطري للكريكيت.

وقال البيان أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف المجموعة الاسيوية التي تضم كل من السعودية والامارات والبحرين والمالديف، إلى جانب قطر، خلال الفترة من 19وحتى 29 من تشرين أول / أكتوبر الجاري .

ووجه الاتحاد القطري الشكر في البيان إلى المجلس الدولي للكريكيت على اسناد الاستضافة للدوحة ، مؤكدا أن هذه الخطوة تساعد على تشجيع ممارسة رياضة الكريكت في المنطقة وتقديمها بشكل أفضل.

وقال يوسف جهام الكواري رئيس لجنة قطر لرياضات الرجبي والهوكي والكريكيت في تصريحات صحفية : "فخورون بهذا الاختيار ونعمل بكل جدية من أجل استضافة مثالية ومتميزة كما عودنا الجميع ، خاصة وأن لنا الكثير من التجارب الناجحة في استضافة كبرى البطولات".

وتابع : "استضافة هذه الاستحقاقات بالدوحة هو ثمرة مستحقة للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها دولة قطر منذ سنوات عديدة والاهتمام الكبير الذي توليه للرياضة على أعلى المستويات، حيث تشكل الرياضة ركناً رئيسياً في رؤية قطر الوطنية 2030".

وأضاف الكواري أن منح الثقة للدوحة من قبل المجلس الدولي للكريكيت، سيأخذ بلاده إلى ساحات المنافسة الدولية ولتعزيز رياضة الكريكيت في قطر، مبيناً أن هناك تعاونا بين الاتحاد الدولي للعبة ،والعديد من كبار الرعاة محليًا ودوليًا ليكونوا جزءًا من هذا الحدث وذلك لحرصهم على أن يكونوا من كبار الداعمين لرياضة الكريكيت الدولية والقطرية بشكل خاص.

وتم تشكيل لجنة عليا لتنظيم واستضافة التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال العالم 2022 في استراليا برئاسة عبد الله أمان الخاطر أمين السر العام ، وباشرت اللجنة المحلية عملها بعقد اجتماع للترتيب للاستضافة حتى تأتي بصورة مثالية مع ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع المشاركين.