

استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين أمس في مكتبه بمجلس الأمة الفائزات بجائزة الكويت للإنتاج والاستهلاك المستدام، عن محور فرز وإعادة تدوير الطعام المهدر.



وقال بيان صادر عن مكتبه ان الشاهين كرّم فريق المشروع والذي يتكون من خريجات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت: م.زينب أحمد الشمالي، م.شيخة راشد السبيتي، م.أبرار عادل بحريني، وم.البندري محمد المطيري.



وأشاد الشاهين بجهود الفائزين بالجائزة وأفكارهم التي تتماشى مع أهداف ترشيد الإنفاق ومحاربة الهدر وتعزيز الاستهلاك الإيجابي، حيث يصل الطعام المهدر في النفايات حول العالم إلى 931 مليون طن في السنة.



حضر اللقاء أعضاء اللجنة الاستشارية برنامج الكويت الشبكة الإقليمية للمسؤولية المجتمعية د.شهاب العثمان، والمستشارة خالدة الخراز.