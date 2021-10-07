دفع الركود العظيم الذي حدث في عام 2008 بمزيد من النساء إلى الالتحاق بالقوى العاملة في الولايات المتحدة للمساعدة في دعم العائلات و أنفسهن في مواجهة المصاعب الاقتصادية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه على مدار العقد التالي، ساعد سوق العمل القوي على ترسيخ اتجاه التوظيف هذا.

وأجبر فيروس كورونا في عام 2020 العديد من النساء على الابتعاد، مما تسبب بشدة في فقدانهن الوظائف والطلبات الجديدة الناجمة عن الكارثة الصحية العالمية.

لكن الجائحة تسببت أيضا في قيام البعض بصياغة مسارات جديدة نحو قوة عاملة أكثر إنصافا. فعندما ينحسر الفيروس في نهاية المطاف، قد تكون هؤلاء النساء هن من يقدن التقدم للأمام.