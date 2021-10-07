أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية أن حوالي 10% من أسرة المستشفيات في الولايات المتحدة يشغلها مرضى كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا، وفقا لبيانات الخامس من تشرين أول/أكتوبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن الوزارة أن معدل إشغال مرضى كوفيد-19 للأسرة داخل المستشفيات مازال بدون تغيير عند 8ر9%، مقارنة بما كان عليه أمس ،وبلغ عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى كورونا 69 ألفا و476 سريرا.

وكان معدل شغل مرضى كورونا للأسرة في المستشفيات 3ر0 نقطة مئوية، فوق متوسط الخمسة أيام السابقة، وهو 5ر9%.

وسجلت ولاية ايداهو النسبة الأكبر من الأسرة التي يشغلها مرضى كورونا في مستشفياتها (8ر20%)، تليها ولاية ويست فيرجينيا بنسبة 6ر17%.

ويوجد في ولاية تكساس أكبر عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى كوفيد19- 8545 سريرا)، بانخفاض بنسبة 0ر0% عن اليوم السابق، تليها كاليفورنيا (4799 سريرا)، ليظل بدون تغيير عن اليوم السابق.