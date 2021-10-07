أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس ارتفاع أسعار المساكن في بريطانيا خلال أيلول/سبتمبر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من 14 عاما، بفضل الطلب القوي رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد البريطاني.

وبحسب تقرير بنك هاليفاكس البريطاني للتمويل العقاري ارتفعت أسعار المساكن خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر1% إلى 267587 جنيه إسترليني (363 ألف دولار) للمسكن الواحد بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% خلال آب/أغسطس الماضي. وتعتبر الزيادة في الأسعار خلال الشهر الماضي الأكبر منذ ارتفعت الأسعار بنسبة 4ر7% خلال شباط/فبراير .2007

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن سوق المساكن في بريطانيا تشهد انتعاشا منذ صيف العام الماضي بفضل خفض الضرائب على مشتريات العقارات واتجاه البريطانيين نحو شراء مساكن أوسع خارج مراكز المدن مع التوسع في نظام العمل من المنزل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وكان الإعفاء من ضريبة الدمغة على التعاملات العقارية قد انخفض في تموز/يوليو الماضي وانتهى تماما في أيلول/سبتمبر الماضي ولكن الكثير من العوامل الداعمة للسوق العقارية في بريطانيا مازالت قائمة مما ساهم في استمرار ارتفاع الأسعار.