أعلنت لجنة التعريف بالإسلام عن إطلاق حملة «تقدر تشارك»، في يوم 15أكتوبر الجاري، وذلك في إطار جهودها لتعريف الجاليات غير المسلمة وضيوف الكويت من غير الناطقين بالعربية بالدين الإسلامي.



وقال مدير عام لجنة التعريف بالإسلام إبراهيم خالد البدر، إن الهدف من الحملة التي تأتي بالتعاون مع جهات دعوية أخرى هو حشد جهود أبناء المجتمع الكويتي، وتحفيزهم للمساهمة في التعريف بالإسلام، وبيان أن الدعوة إلى الله ليست مقتصرة على الدعاة المتخصصين فقط لكنها في مقدور واستطاعة الجميع.



وحول تسمية الحملة بـ«تقدر تشارك»، أوضح البدر قائلا: أطلقنا الحملة تحت هذا الشعار للتأكيد على أن التعريف بالإسلام بإمكان الجميع من شتى التخصصات والفئات والشرائح والأعمار، فالجميع باستطاعته حمل الرسالة وتبليغها معنا.



أما عن آلية المشاركة، فأكد البدر أنه يمكن المساهمة في الحملة من خلال نشر الكتيبات والحقائب الدعوية المتوفرة بأكثر من 12 لغة لتعريف الجاليات من غير الناطقين بالعربية بالإسلام.



وأشار البدر إلى أنه يمكن المشاركة في دعم الحملة من خلال الترويج لروابط التعريف بالإسلام على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك التعريف بدعاة اللجنة وأفرعها ونشر وسائل التواصل معها.



وفيما يخص الاستفسار عن الحملة، قال البدر إنه يمكن التواصل مع لجنة التعريف بالإسلام عبر حساباتها على مواقع التواصل ([email protected])، أو الاتصال على الخط الساخن (97600074).



وأعرب البدر عن أمله وثقته في إنجاح هذه الحملة الدعوية، متقدما بالشكر لأهل الكويت الذين دائما ما عودونا على التفاعل والتجاوب نحو كل ما يخدم الرسالة الدعوية، لنشر نور الإسلام، فكان ثمرة ذلك هداية قرابة 90 ألف مهتد ومهتدية إلى الإسلام.