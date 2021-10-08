ما تأثير الشوكولاتة على صحة الإنسان؟



توصل علماء كلية بايلور الطبية الاميركية الى استنتاج يفيد بأنه يمكن ان يكون للشوكولاتة تأثير ايجابي على القلب والاوعية الدموية، في حال تناولها الانسان باعتدال وبكميات صغيرة، لأن الافراط يؤدي الى زيادة الوزن والسكري.



وحلل الخبراء بيانات تخص 300 ألف مريض واكتشفوا علاقة بين تناول الشوكولاتة والإصابة بأمراض الشرايين التاجية.



وقد اتضح للباحثين ان الاشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة على الاقل مرة واحدة في الاسبوع انخفض خطر اصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.



وقال الباحثون ان هذه الخاصية للشوكولاتة باحتوائها على حمض الشمع او حمض الستياريك، وهو حمض دهني مشبع، ومركبات الفلافونويد والبوليفينول تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول «الجيد».



وأكد العلماء ضرورة تناول الشوكولاتة باعتدال وبكميات صغيرة، لأن الافراط في تناولها يؤدي الى زيادة الوزن والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.

عن «نوفوستي»

