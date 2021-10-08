نعت وزارة الأوقاف السورية واتحاد علماء بلاد الشام والمجلس العلمي الفقهي في سورية، مفتي دمشق الشيخ بشير عيد الباري عن عمر ناهز الـ 86 عاما الذي توفي وشيع جثمانه أمس عقب صلاة العصر.



ووصفت الوزارة، في بيان على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، الباري بـ «العالم النقي التقي الصادق المخلص الأمين»، وقالت إنه عين مفتيا لمدينة دمشق منذ عام 1984 وأصبح خطيبا في جامع بني أمية منذ عام 1987، سبق ذلك تعيينه إماما وخطيبا في جامع المؤيدية عام 1963، ثم جامع باب مصلى، كما كلف بوظيفة مفتش المعاهد الدينية في دمشق ودرس في الثانوية الشرعية فيها وعهد إليه إلقاء دروس إذاعية وتلفزيونية وخطب تنقل من المساجد.



ويعد الباري من أبرز رجال الدين في دمشق، ويذكر انه وصف في إحدى خطبه بمناسبة عيد الفطر لعام 2019 الرئيس بشار الأسد بأنه «منة الله لأهل الشام». وقال عيد الباري إن «الله من على سورية أن قيض لها رئيسا موفقا في خطاه، في كلامه، في خطاباته، في سلوكه، في أعماله، إنه سيادة الرئيس د.بشار حافظ الأسد، الذي منحه الله عقلا نيرا وإيمانا راسخا بدينه وعقيدته، وحبا لشعبه، يسعى بجهده لإسعاد شعبه».