تلقى الكراد الذين اعلنوا ادارتهم الذاتية في شمال شرق سورية، وعدا أميركيا بالبقاء في سورية، عقب مخاوف من تكرار الادارة الأميركية لسيناريو الانسحاب الفوضوي من افغانستان.



وقالت إلهام أحمد، رئيسة اللجنة التنفيذية لمجلس سوريا الديموقراطية «مسد» وهو الوجه السياسي لميليشيات قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، لرويترز بعد اجتماعات عقدتها في واشنطن مع ممثلين للبيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع الأميركتين، إن الولايات المتحدة قدمت التزاما واضحا للأكراد، وانها ستبقى في سورية للقضاء على تنظيم داعش وبناء البنية التحتية، مضيفة أنها ستظل طرفا في البحث عن تسوية سياسية.



وقالت أحمد «تعهدوا بفعل كل ما يمكن لتدمير داعش والعمل على بناء البنية التحتية في شمال شرق سورية»، حيث اعلن الأكراد من طرف واحد ادارتهم الذاتية.



واستكملت «قالوا إنهم سيبقون في سورية ولن ينسحبوا سيواصلون قتال داعش» التي سبق أن اعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هزيمته 100% في سورية والعراق.



وأضافت «قبل ذلك لم يكونوا واضحين أثناء رئاسة ترامب، وخلال الانسحاب من أفغانستان، لكن هذه المرة أوضحوا كل شيء».