بيروت ـ أحمد عز الدين



حسمت اللجان النيابية المشتركة النقاش حول الانتخابات النيابية بالتأكيد على استمرار قانون الانتخابات الحالي مع اجراء بعض التعديلات عليه خصوصا لجهة اقتراع المغتربين، والتأكيد على اجراء الانتخابات في 27 مارس.



اللجان النيابية انعقدت برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي لمناقشة سبعة اقتراحات قوانين تتعلق كلها بالانتخابات النيابية، وكان واضحا انه من الصعب التوفيق بين هذه الاقتراحات كلها وفي نفس الوقت من الصعب ايضا انتاج قانون جديد قبل اشهر من الموعد الذي تم التوافق عليه في27 مارس.



وأكد الفرزلي بعد الجلسة العامة أمس على أن «حق المغتربين في التصويت في الانتخابات النيابية لا يزال قائما، والقانون الانتخابي بمواده الحالية ثبت مسألة النواب الـ6 الممثلين للقارات وستتم مناقشة هذه المسالة في الجلسة العامة».



ولفت إلى ان «التعديل في قانون الانتخاب سيفتح الباب امام الذهاب نحو تعديلات اخرى وإرادة المجلس النيابي منصبة على اجراء الانتخابات النيابية في موعدها الذي يحدد والذي جرت التوصية بأن يكون في 27 مارس».



واشار إلى انه «في اول نهار ثلاثاء يلي الـ15 من أكتوبر ستصوت الهيئة العامة على القانون والتعديلات التقنية».



الاقتراحات السبعة جاءت من كتلة التنمية والتحرير حول جعل لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية، واقتراح آخر من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكتلته باعتماد نظام مختلط بين النسبي والأكثري.



كما اقترحت النائبة عناية عز الدين اعتماد (الكوتا) النسائية وقد انسحبت من الجلسة لأن معظم الكتل رفضت مناقشة الاقتراح بما فيها الكتلة التي تنتمي اليها وعبرت عن استيائها لعدم اعطاء المرأة حقها.



بدوره، اقترح النائب شامل روكز اقتراحا يتعلق بإلغاء المادة التي تنص على اعتماد ستة نواب للمغتربين مع الابقاء على اقتراع المغتربين.



كما جاءت ثلاثة اقتراحات تتعلق بتعديل بعض المواد من النواب بلال عبد الله وجميل السيد وفؤاد مخزومي.



الاتفاق حصل خلال الاجتماع على عدم الدخول في التفاصيل والتوافق على اجراء تعديلات على القانون دون وضع قانون جديد لان الوقت لم يعد يسمح بذلك.



وبعد الجلسة، تحدث عدد من ممثلي الكتل، حيث اشار النائب هادي ابو الحسن الى عدم امكانية عدم وضع قانون جديد وضرورة تعديل القانون الحالي حصرا رغم انه زاد الشرخ في الطائفية والمذهبية.



النائب فؤاد مخزومي بدوره، قال انه كان هناك حلم بالتغيير لكن المطالب في المجلس تتبخر واعترض على تقديم موعد الانتخابات لأنها لا تسمح للشباب بالمشاركة في الانتخابات من خلال تخفيض سن الاقتراع. اما النائب جورج عدوان فأشار إلى أن حزب القوات مع اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ حاليا وان تخصيص مقاعد للمغتربين ليس عمليا. مع الاحتفاظ بحقهم في الاقتراع وان تخفيض سن الاقتراع لا يمكن اعتماده قبل الانتخابات.