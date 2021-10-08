بيروت ـ منصور شعبان



نقل وزير خارجية قبرص نيكوس كريستودوليدس الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب دعوة لبنان لقمة ثلاثية تجمع لبنان وقبرص واليونان وتعقد في نيقوسيا بأسرع وقت ممكن، كما قال كريستودوليدس.



واعتبر ان البلدين يتشاركان اهتمامات مشتركة، خصوصا التغيرات التي تجري شرق البحر المتوسط وفي سورية بالذات وعملية نقل الغاز الى لبنان من اجل توليد الكهرباء، وانه أطلع بوحبيب على استعداد بلاده لتطوير العلاقات الثنائية مع اليونان التي من شأنها ان يكون لها اثر ايجابي على شعوب المنطقة بما فيها لبنان.



وقال: «زيارتي هي لأول وزير خارجية من الاتحاد الأوروبي للبنان من بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وهي تؤكد العلاقات المتينة بين بلدينا وان اهتمام قبرص ينصب على تخطي لبنان الصعوبات التي يمر بها حاليا وازدهاره»، آملا ان يطبق الوزراء في الحكومة خططهم لتخطي التحديات والأزمات الراهنة.



وأشار الى انه زار مستشفيين في بيروت قامت قبرص بإعادة ترميمهما بعد أن تضررا بفعل انفجار مرفأ بيروت، مؤكدا إصرار بلاده على الاستمرار في دعم ومساعدة لبنان والوقوف الى جانب شعبه قدر الامكان.



ولفت الى انه ناقش مع بوحبيب التجربة التي مرت بها قبرص اقتصاديا في العام 2013 ، مشددا على ان الحل للأزمة التي يمر بها لبنان يجب ان يكون لبنانيا بحتا بغض النظر عن قيمة الدعم والمساعدات الخارجية من قبل المجتمع الدولي.



أما الوزير بوحبيب فقد شكر للوزير الضيف زيارته، وقال في المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقداه في مكتب الوزير بوحبيب المؤقت في شارع المصارف:« أرحب بكم في بلدكم الثاني لبنان، إن العلاقات التاريخية والوطيدة التي تجمع لبنان بقبرص مثال يحتذى به، وأتمنى أن تمثل هذه الزيارة خطوة إضافية في إطار جهودنا المشتركة من أجل تعزيز الروابط القوية التي لطالما میزت علاقاتنا الثنائية».



وأضاف: «قبرص هي بالنسبة الى لبنان الجارة الصديقة والبوابة نحو القارة الأوروبية».



وتابع: «لقد كان اجتماعي بالوزير نيكوس مثمرا، حيث ناقشنا عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية المهمة».



وتوجه بالشكر الى قبرص على المساعدات التي «قدمتها الى لبنان والتي بلغت حوالي 5 مليون يورو، وشملت بشكل خاص المستشفيات والمدارس التي تضررت جراء الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، وعلى استضافتها الكريمة لعائلات لبنانية عديدة في الفترة الأخيرة».



وقال: «انها ليست المرة الأولى، فقد سبق أن استضافت اللبنانيين خلال الحرب»، كما توجه بالشكر الى قبرص بمناسبة «عقد القمة الثلاثية بين لبنان وقبرص واليونان في وقت قريب بعد أن تم تأجيلها عدة مرات».