مفرح الشمري



من الحلقات المميزة لبرنامج «ليالي الكويت» حلقة الاربعاء الماضي التي كانت ضيفتها سيدة من المجتمع الكويتي، سبقت جيلها وقدمت الكثير لوطنها خصوصا ايام الغزو العراقي الغاشم للكويت، الضيفة هي فاطمة عيسى الصالح القناعي التي أصبحت نموذجا مشرفا لعطاءات المرأة الكويتية في الداخل والخارج.



هذه الحلقة الخاصة تصدت لتقديمها الإعلامية القديرة غادة رزوقي التي أدارت الحوار بطريقة سلسة وممتعة بعيدا عن «الرسميات»، لأنها تستضيف سيدة «اللي بقلبها على لسانها» ولا تحب التصنع في الكلام، فكان الحوار من «القلب الى القلب» ومن غير رسميات، لنتعرف على مشوار هذه السيدة التي سبقت جيلهـــا وكافحــت لتصـــل الى مــا تريد.



السيدة فاطمة القناعي كشفت من خلال اللقاء الخاص عن العديد من الموضوعات، منها زياراتها مع لجنة تنسيق العمل النسائي في الخليج والجزيرة العربية الى العراق لعقد الاجتماعات وإلحاح المسؤولين هناك لمقابلة الرئيس المقبور من دون علمنا، بالاضافة الى دورها في تأسيس نادي الفتاة الرياضي والمحافظة على ابنائنا بدور الرعاية الخاصة وخصوصا الاطفال منهم ايام الغزو العراقي الغاشم خصوصا أنها كانت من السيدات المقاومات لقوات الاحتلال وقدمت الكثير لخدمة ابناء وطنها ومساعدتهم ايام الغزو دون التفكير في المحافظة على نفسها لأن حب الوطن عندها أغلى من نفسها وروحها.



كثير من الموضوعات و«السوالف» الجميلة ذكرتها السيدة فاطمة عيسى الصالح القناعي في هذا اللقاء الفاخر الذي لم نمل منه، نتمنى من القائمين على برنامج «ليالي الكويت» الاكثار من هذه اللقاءات الجميلة مع شخصيات قديرة قدمت الغالي والنفيس حبا لهذا الوطن المعطاء لتحتذي بهم الأجيال القادمة.