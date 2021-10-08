مفرح الشمري



أكد مدير ادارة المسرح في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فالح المطيري ان اللجنة العليا التحضيرية لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 21 برئاسة الامين المساعد لقطاع الفنون د.بدر الدويش اعتمدت 8 عروض مسرحية ستتنافس على جوائز المهرجان، وهي «الساعة التاسعة» لفرقة المسرح الكويتي من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي، و«زهور القبور» لفرقة مسرح الشباب من تأليف واخراج فيصل العبيد، ومسرحية «الموت الابيض» لشركة فرانكو للانتاج المسرحي من تأليف سعيد محمد سعيد وإخراج مشعل السالم، ومسرحية «الطابور السادس» لفرقة المسرح الشعبي من تأليف فاطمة العامر وإخراج علي اليلوشي، ومسرحية «مطلوب مهرجين» تأليف تغريد الداود وإخراج عيسى الحمر، ومسرحية «فوبيا» تأليف مريم القلاف وإخراج عبدالله المسلم لمجموعة السلام، ومسرحية «المشنوق الذي ضحك» لفرقة المسرح العربي من إعداد وإخراج أحمد البناي، ومسرحية«البروة» من تأليف فلول الفيلكاوي وإخراج عبدالعزيز التركي. وأشار المطيري إلى أن حفل الافتتاح سيكون من اخراج يوسف البغلي ومن تأليف فاطمة المسلم وسيكون بعنوان «رسالة فنان»، مشيرا الى ان قرعة العروض المسرحية ستقام الثلاثاء المقبل في مسرح الشامية الساعة الثانية عشرة ظهرا. وبخصوص الندوة الفكرية، ذكر مدير ادارة المسرح فالح المطيري انها ستكون بعنوان «التجريب في المسرح الكويتي» وستتضمن محورين: الاول «التجريب في النص المحلي» والثاني «الرؤية الاخراجية»، موضحا انه سيتم لاحقا نشر الاسماء المشاركة في محاور الندوة الفكرية.