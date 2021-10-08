ندى أبو نصر

استقبلت الكويت أمس فريق جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة، وذلك في محطتها الخامسة التي بدأت بجدة في 28 من سبتمبر مرورا بالعاصمة السعودية الرياض لتحط رحالها في المنامة ثم دبي والكويت وباقي دول الخليج، حيث من المقرر أن تكون آخر الجولات في 9 الجاري.



وحظيت الجائزة، التي انطلقت في مركز جابر الأحمد الثقافي تحت شعار «الإلهام يتكلم خليجي» باهتمام كبير من الجهات الرسمية الكويتية، حيث كان لوزارة الإعلام حضورها الرسمي بعد أن عقدت الجائزة شراكة إعلامية مع تلفزيون الكويت وصحيفة «الأنباء»، وبلغ عدد المشاركين من جميع دول الخليج اكثر من 18 ألف متسابق سجلوا عبر موقع الجائزة وتم فرزهم عبر لجنة أولية لتصل للتصفيات النهائية في كل دول مجلس التعاون. وبهذه المناسبة أعربت مديرة الهيئة العامة لذوي الاعاقة د.شفيقة العوضي عن سعادتها لرؤية هذه الابداعات التي قدمها المشاركين بشغف وحب، مؤكدة أنها فكرة رائدة لتشجيع ذوي الاعاقة في الابداع والارتقاء للعالمية ومثل هذه المبادرات يجب ان تكون في جميع الدول الخليجية لتشجيع التنافس الشريف، ونتمنى أن يكون هناك مثل هذه المبادرة حتى لو على مستوى الكويت لأن ذوي الإعاقة يستحقون ان ننمي إبداعاتهم ونحتفي بهم على مستوى عال.



بدوره، شكر رئيس مجلس الإدارة في جمعية الإرادة د.عمار بوقس السلطات الكويتية على حفاوة الاستقبال، مبينا ان الكويت عودتنا انها دائما ولادة للمواهب من ذوي الاعاقة وغيرهم واليوم رأينا مواهب استثنائية ومبدعة ولديهم قدرات خاصة.



من جانبه، قال الفنان والإعلامي قصي خضر: رأينا مواهب عظيمة في السعودية والبحرين والامارات وفي الكويت نرى مواهب مبدعة، وهذا ليس بغريب على الكويت الخلاقة، فهي من الدول الأوائل في الفنون ولها بصمة خاصة في الخليج.



من جهتها، قالت الفنانة التشكيلية السعودية لولوة الحمود: وجدنا مواهب متميزة في السعودية والبحرين والإمارات واعتدنا من الكويت الابداع في التمثيل والغناء وجميع أنواع الفنون وانبهرنا بالمواهب الموجودة ووجدنا بها لمسة جميلة وخلاقة سواء في الرسم أو التصوير أو الابتكارات.



في السياق ذاته، أعربت الممثلة الكويتية إلهام الفضالة عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في جائزة عمار 2021، لافتة الى أنها كانت خلال السنوات السابقة مقتصرة على السعودية، لكن هذا العام شملت دول الخليج وتم اختيارها لتمثل الكويت وتكون ضمن لجنة التحكيم وسعيدة جدا بالمواهب المبدعة.