أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان كوكب المريخ سيختفي اليوم تحت وهج أشعة الشمس ويكون بعيدا عن مداره، مشيرا الى ان عددا من الأحداث الفلكية ستقع خلال الأيام المقبلة.

وفيما يلي التفاصيل:



ذكر لي أحد الأصدقاء متسائلا عن صحة ما ذكره المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر وهو مرصد حلوان الذي أنشئ في سنة (1903) أن كوكب المريخ سوف يختفي اليوم، فقلت له ان ما ذكره مرصد حلوان صحيح بالإضافة إلى أمور فلكية لم يتطرق لها مرصد حلوان سوف تحدث خلال الشهر الجاري وسوف أبينها لك هنا وحسب تواريخ حدوثها وهي كالتالي:



1- يوم أمس الخميس 7/10/2021 تظهر زخات من الشهب تصيب الأرض ومنبع هذه الشهب هو الغبار من النيزك دراكونيس.



2- يوم الجمعة 8/10/2021 وهو اليوم سوف يختفي كوكب المريخ تحت وهج أشعة الشمس ويكون بعيدا في مداره عن الشمس، ونتيجة لهذا البعد سوف يكون بعيدا بالتالي عن مجموعة الكواكب الشمسية، حيث يختفي هذا الكوكب مدة أسبوعين فيعود للظهور مرة أخرى في يوم السبت الموافق 23/10/2021.



3- يوم الجمعة 8/10/2021 وهو يوم ذروة الشهب دراكونيدس (Draconids) وهي عبارة عن زخات من الشهب غير العادية تكونت من حبيبات غبار خلفها المذنب (جياكوبيني زينر21) (21P Giacobini-Zinner) والذي تم اكتشافه لأول مرة في سنة 1900 ويبلغ كمية إنتاج هذه الشهب بمعدل يبلغ نحو أكثر من 10 زخات في الساعة والذي يكون.

أفضل وقت لمشاهدة هذه الشهب في وقت ذروتها في يوم 8/10/2021 الموافق اليوم ستكون في وقت مبكر من المساء وفي موقع مظلم بعيدا عن الإضاءة فإن المدن السكنية التي بها إضاءة تقلل إمكانية رؤيتها.



4- في يوم غد السبت 9/10/2021 سوف يكون كوكب الزهرة في أسفل نجم العقرب ويكون موقعه تحت أرجل نجم العقرب أو ما يعرف باسم مخالب العقرب وسوف يحدث هذا في السبت 9 أكتوبر غدا.



5- ولكن في خلال الفترة من يوم 23/9/2021 حتى يوم 27/11/2021 ومن خلال عبورها السنوي جهة الأرض سوف تظهر في السماء زخات شهب من النيزك (أوريونيدس) (Orionids) والتي هي في الواقع نتاج سحابة من الجسيمات الصغيرة التي تسقط متناثرة خلف المذنب هالي أثناء سيره في مداره يستمر تساقط هذه الشهب خلال هذه الفتر إلى يوم 27 نوفمبر ولكن تكون ذروة الشهب بين منتصف الليل وفجر يوم الخميس 21/10/2021.



في ذلك اليوم سوف تكون السماء وكأنها حقل من الشهب التي تتحرك بسرعة فائقة جدا بحيث يصل إنتاج الشهب بين 10 و20 نيزكا في الساعة ولكن سوف تكون رؤية هذه الشهب صعبة جدا في الليل بسبب اقتراب القمر من أن يكون بدرا، حيث يطغي نور البدر على ضياء العديد من الشهب في ليلة الذروة.



6- يوم الاثنين 25/10/2021 هو يوم التمدد الغربي العظيم لكوكب عطارد الذي سوف يكون منخفضا وتحت الأفق في جهة الشرق قبل شروق الشمس، حيث تقل إمكانية الرؤية هذا الكوكب وسوف تصل استطالة الكوكب أكثر من (18) درجة عن الشمس.



7- يوم الجمعة 29/10/201 سوف يكون كوكب الزهرة مرئيا بوضوح في السماء بعد مغيب الشمس ما عليك إلا أن تنظر إلى السماء واتجه في نظرك فقط إلى الجهة الغربية من السماء سوف تجد هذا كوكب الزهرة على بعد 47 درجة من الشمس، حيث سيكون الكوكب في أعلى نقطة فوق الأفق في سماء الليل.