بعث محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد ببرقية تهنئة إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه ولاية العهد، هذا نصها:



«يشرفني ببالغ السرور وعظيم الفخر أن أرفع لمقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني وأزكى التبريكات وأصدق الأمنيات بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموكم ولاية العهد».



ونستذكر بخالص الفخر والاعتزاز مسيرة سموكم الحافلة بالإنجاز والمحبة والعطاء الذي لا ينضب سندا وعونا لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة وأمثالها على سموكم وأنتم في أتم صحة وعافية، وأن يديم على وطننا العزيز أمنه وازدهاره في ظل القيادة الحكيمة لسيدي صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وكل عام وسموكم بخير.