منذ تولى الرئيس الأميركي جو بايدن مقاليد الأمور بالبيت الأبيض، صعدت إيران من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى «درجة يمكن معها إنتاج أسلحة نووية»، وكما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «منذ الثالث والعشرين من فبراير 2021، تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة بشكل خطير نتيجة قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب اتفاق عام 2015».

فهل تقترب إيران بالفعل من امتلاك أسلحة نووية؟ يقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأميركي للشرق الأوسط، في تحليل نشره موقع «معهد جيتستون» الأميركي، إن النظام الإيراني يقترب من نقطة فارقة على مسار امتلاك أسلحة نووية، ويرى أن إدارة بايدن لا تملك أجندة واضحة بشأن منع طهران من ذلك.



وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية ذكرت منتصف سبتمبر الماضي أن إيران «على مسافة شهر تقريبا من إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد».



ويؤكد رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة «هارفارد إنترناشيونال ريفيو» بجامعة هارفارد، أنه لا ينبغي التهوين من شأن التهديدات التي قد تمثلها «إيران المسلحة نوويا»، وذلك لعدة أسباب:



٭ أولا: لطالما هدد النظام الإيراني بمحو دولة إسرائيل من على الخريطة، كما أن تدمير الدولة اليهودية ركيزة أساسية في إيران، وهناك نبوءات دينية لمؤسس الجمهورية الإسلامية، الخميني، وخليفته، المرشد الأعلى حاليا علي خامنئي، بأنه سيتم محو إسرائيل من على وجه الأرض في نهاية المطاف.



كما أشار قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي بوضوح شديد لخطط النظام الإيراني عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإيراني الحكومي: «استراتيجيتنا هي محو إسرائيل من الخريطة السياسية للعالم»، كما نشر خامنئي دليلا من 416 صحفة بعنوان «فلسطين»، يتحدث فيه عن تدمير إسرائيل.



٭ ثانيا: تستند المؤسسة الدينية في إيران الى أولوية السعي لتحقيق المثل الثورية، ومن بينها تصدير نظام الحكم الإسلامي إلى دول أخرى في أنحاء العالم. وهذه المهمة الرئيسية يتضمنها دستور البلاد.



ومنذ عام 1979، تمكن قادة إيران من خلال نشر قوات الحرس الثوري، ووحدة النخبة بها، فيلق القدس، من توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، من اليمن إلى لبنان، وسورية وقطاع غزة، عبر جماعات تعمل بالوكالة لحسابها.



٭ ثالثا: هناك احتمال خطير من أن تقع الأسلحة النووية في يد الجماعات والميليشيات التابعة لإيران، أو أن تتقاسم إيران التكنولوجيا النووية مع وكلاء أو حلفاء.



وبحسب رفيع زاده، تقوم طهران بالفعل ببناء مصانع لإنتاج الأسلحة خارج البلاد، وانتاج صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى، بينها سورية، تشمل صواريخ ذات توجيه دقيق وتكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.



وإذا كانت إيران تزود وكلاءها والميليشيات التابعة لها بالأسلحة المتقدمة، ما الذي يمنعها إذن من تقاسم التكنولوجيا النووية معهم لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن القومي لأعدائها، وتوسيع نطاق المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟



وأشار الباحث الأميركي إلى أحدث تقرير سنوي صدر العام الحالي للأمم المتحدة والذي أشار إلى أدلة متزايدة على أن الحوثيين يتلقون كميات ضخمة من الأسلحة من أفراد وكيانات في ايران.



وعلى مدار سنوات طويلة، صنفت الولايات المتحدة إيران «دولة راعية للإرهاب»، كما أصدر القضاء البلجيكي حكما نهائيا في وقت سابق العام الحالي بالسجن 20 عاما بحق ديبلوماسي إيراني يدعى أسد الله أسدي، لإدانته بالتخطيط لهجوم كان من المفترض أن يستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قرب باريس في عام 2018.



ويشير رفيع زاده في تحليله إلى أن الإيرانيين داخل بلادهم ليسوا أحسن حظا، واستشهد في ذلك وبشكل مطول بتقرير منظمة العفو الدولية عام 2020 أشار إلى الحجز التعسفي لـ «مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان،» وكذلك أصدرت السلطات أحكاما بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العرقية والدينية، تمييزا مجحفا شديدا، فضلا عن العنف.



ويتساءل رفيع زاده: إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها القيادة الإيرانية مواطنيها، فكيف لأي شخص أن يعتقد أنها ستعامل من تتصور أنهم أعداؤها على نحو أفضل؟



ويقول المحلل الاستراتيجي الأميركي إنه لو حدث وامتلكت إيران أسلحة نووية، يمكن للمرء أن يتخيل كيف ستصبح أكثر عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء القادة أسلحة دمار شامل، ستكلف محاولة إيقافهم حياة كثيرين وأموالا باهظة. وقد لا تكون إيران في حاجة لاستخدام أسلحتها النووي، فالتهديد أكثر من كاف.