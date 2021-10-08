وجه النائب د.حمد المطر سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، ونص السؤال على ما يلي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ صورة ضوئية من عقود النظافة كافة التي أبرمتها الوزارة خلال السنوات الخمس الأخيرة.



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان تسلم عمال النظافة لأجورهم كاملة من دون أي تأخير؟



3 ـ هل تلقت الوزارة شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أو عدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.