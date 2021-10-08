وجه النائب خليل الصالح سؤالا الى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس جاء كالتالي: نمى إلى علمي تشكيل وزير التعليم العالي لجنة تقصي حقائق في شأن ما تداول عن تسلل موظف وافد إلى مجلس الجامعات الخاصة في غير أوقات الدوام الرسمي واستحواذه على ملفات خاصة بالجامعات وميزانياتها وسجل الوارد والصادر وبيانات عن الجامعات الخاصة وملفات الموظفين وسواها من البيانات المختلفة والسرية. ونظرا لخطورة هذه الواقعة، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما مدى صحة الواقعة المذكورة؟



2 ـ ما الإجراءات التي اتخذت منذ علمكم بالواقعة؟



3 ـ هل استدعي الموظف المذكور وحققتم معه؟



4 ـ هل اتخذت إجراءات احترازية لمنع خروج المذكور من البلاد حتى انتهاء التحقيقات؟



5 ـ هل قدم أي بلاغ بشأن الواقعة إلى الجهات الأمنية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من البلاغ.



6 ـ هل اكتشف تسريب أي معلومات خاصة، وهل هناك أفراد آخرون يتعاونون مع الوافد المذكور؟



7 ـ ما نتائج التحقيقات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق في هذا الخصوص، وهل فرغت كاميرات المراقبة للوقوف على تحركاته المريبة بين مكاتب الموظفين ومكتب الأمانة العامة؟



8 ـ هل يملك الموظف المذكور ـ بحكم وظيفته ـ الحق في التنقل بين المكاتب والاطلاع على المعلومات السرية في الأمانة العامة، وهل صلاحياته والمهام الموكلة له تخوله بنسخ بيانات سرية؟



9 ـ ما الإجراءات التي تعتزم وزارة التعليم العالي اتخاذها من أجل تأمين بياناتها والحفاظ عليها من التلصص والتسريب؟