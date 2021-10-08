وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا الى ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان جاء كالتالي:



مع زيادة المشاريع الإنشائية في الدولة ارتفع عدد الإصابات وحالات الوفيات بين العمالة، الأمر الذي يثير الشكوك حول إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في جميع قطاعات الدولة المسؤولة عن هذه المشاريع، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما أبرز مهام المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الهيئة العامة للقوى العاملة؟



2- هل توجد خطط سنوية أو خمسية للمركز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



3- هل توجد آلية لتقديم الشكاوى من العمالة التي تعمل على تنفيذ المشاريع الإنشائية على أصحاب المشاريع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تحديد الآلية.



4- هل تلقت الهيئة أو المركز أي شكاوى من العمالة على أصحاب الأعمال (الإنشائية) بشأن ظروف عملهم خلال السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان التالي:



درجة الخطورة - نوع الإصابة/وفاة - موقع الإصابة - القطاع/المشروع - الجنسية.



5- هل لدى المركز إحصائية بإجمالي عدد وفيات العمالة الناتجة عن حوادث أثناء العمل (أعمال الصيانة والبناء والإنشاء) في السنوات الخمس الماضية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بعدد الوفيات مع تحديد جنسية العامل.



6- صورة ضوئية من لائحة العقوبات التي تطول الشركات والمؤسسات والمنشآت التي تخالف أسس الصحة والسلامة المهنية.



7- كم عدد الحملات التفتيشية التي نظمها المركز في السنوات الخمس الماضية؟ وما نتائج هذه الحملات؟ وكم بلغ عدد المخالفات المحررة؟ مع تزويدي بجدول يحوي مجموع العقوبات الموقعة على أصحاب الأعمال وفقا للباب السادس من قانون العمل، مبينا عدد الشركات المخالفة وماهية العقوبات ومجموع الغرامات -إن وجدت-.



8- ما أوجه التعاون بين المركز وكل من وزارة الأشغال العامة، وبلدية الكويت، ووزارة الصحة حول الصحة والسلامة المهنية؟ وهل توجد برامج عمل مشتركة حول الصحة والسلامة المهنية؟



9- أعلنت الصحف المحلية عن وفاة عاملين في حادثة انهيار رملي في موقع مطار الكويت الجديد، متى كانت آخر زيارة للمركز لتفقد الموقع؟ وهل حررت أي مخالفة أو أبديت أي ملاحظة حول الشركة المنفذة للمشروع؟ يرجي تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.



10- نمى إلى علمي أن الشركة القائمة على تنفيذ مطار الكويت الجديد لم تلتزم بالقرار الوزاري رقم 198/2010، فما مدى صحة الخبر؟ وهل جرى تأمين طرق الوقاية المناسبة للعمالة؟ يرجى تزويدي بالتقارير الدالة على ذلك.