بعد الضجة التي حصلت من ظهورهما معا في مقابلة، نفى الفنان جوزيف عطية ما يتردد عن خطوبته من صديقته الفنانة اللبنانية داليدا خليل.



وأكد جوزيف في لقاء ببرنامج «Et بالعربي» أن كل ما يتردد عار عن الصحة، قائلا: «داليدا صديقة ونحنا بنتقابل كتير وطلع خبر عن خطوبتنا بسبب مقابلة عفوية عملناه مع بعض»، لافتا إلى أن الشائعة انتشرت بسبب «مزحة خلال اللقاء ولكننا أصدقاء فقط».



وقدم جوزيف أخيرا تتر مسلسل «عالحلوة والمرة» وهو النسخة التركية من مسلسل «في السراء والضراء»، وحرص بحسب مجلة «لها»، على نقل أجواء تصوير الكليب مع نجوم العمل الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية منذ بداية عرضه، والمسلسل من بطولة نيكول معوض، دينا مارديني، باميلا الكيك وآخرين.