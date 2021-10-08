القاهرة - محمد صلاح



نالت الفنانة مي عمر انتقادا من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها تعليقا مصحوبا بصورة لها تشكر محبيها لدعمها في الفوز بلقب «الأكثر تأثيرا على السوشيال ميديا» لعام 2021، وكتب البعض لها ان اللقب غير مؤثر وليس رسميا من جهة معتمدة. والمعروف ان مي حرصت الفترة الأخيرة على التواجد بشكل مكثف على صفحاتها الرسمية بأزياء مختلفة وجلسات تصوير مبتكرة.



من ناحية أخرى، فإن مي مشغولة بتصوير المشاهد المتبقية من فيلم «تحت تهديد السلاح»، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، ويشاركها البطولة: عمرو عبدالجليل وبيومي فؤاد وشيرين رضا وغيرهم.