اعترفت الفنانة هنا الزاهد بأن الصور ومقاطع الڤيديو التي تنشرها عبر حسابها في «انستغرام»، لا تعكس حياتها الحقيقية، وقالت انها تنشر بعض المقاطع لها وهي تمزح وتضحك بينما هي في الحقيقة تبكي، وأكدت أنها غير مرتبطة بموقع «فيسبوك» ويتولى إدارة حسابها فريق متخصص.



وأضافت هنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، إن ما تنشره على «انستغرام»، ليس بالضرورة يعبر عن حالتها الحقيقية، موضحة: «ساعات أنزل حاجات إني مبسوطة وأنا مش مبسوطة، مش هطلع معيطة هضحك في الصورة وأكتب أي كلام». وتابعت: «ليس كل ما يظهر على السوشيال ميديا حقيقي، وفيه ناس بيجيلها اكتئاب من المقارنات».



وأكدت الزاهد أنها شعرت بالسعادة عندما تعطل تطبيق «فيسبوك»، وقالت إنها تخوفت عند اللحظة الأولى فور انقطاع جميع وسائل التواصل الاجتماعي، وتوقعت بأنها تعرضت لهجوم إلكتروني من «هاكرز» استولى على حسابتها الشخصية.



وتابعت هنا: «لو كل الناس هتخسر مواقع التواصل الاجتماعي فهو بالنسبة لي الأمر عادي ولم أتأثر به، لأني لا أتفاعل كثيرا على فيسبوك»، ولكن قالت انها تفاعلت الفترة الأخيرة بعد زواجها من الفنان أحمد فهمي لأنه يستخدمه معظم الوقت.