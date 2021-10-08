تصدرت الفنانة ياسمين صبري «ترند» الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها عن مشاركتها في تأليف وكتابة سيناريو مسلسلها الجديد المقرر عرضه بموسم دراما رمضان 2022، واعترافها بأنها صدقت ما يشاع حول أنها مجرد وجه جميل وشخصية محظوظة، مؤكدة أن هذه الشائعة دفعتها لعدم التركيز في تفاصيل مسلسلها السابق «فرصة تانية» الذي تعرض لانتقادات قاسية بعد عرضه بموسم رمضان 2020.



وقالت ياسمين، في تصريحات لها على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان ڤينيسيا: «لم تكن لدي خبرة جيدة في العمل، وبدأت بالفعل أؤمن بكلام الناس بأني مجرد وجه جميل، وأنني شخصية محظوظة، وقلت لنفسي هذا صحيح. وتابعت: قدمت مسلسلا في رمضان منذ عامين ولم أكن أهتم، وكنت أقول الناس سيشاهدونني على أي حال، فلم أكن أركز حقا فيما أقدم.



وأضافت: أود البحث عن قصة جيدة، لأن بداخلي موهبة، ولهذا بحثت عن عمل جيد فلم أجد ولهذا ابتعدت العام الماضي، وهناك حقا مشكلة في إيجاد نص جيد، وهذا دفعني لأن أقوم بكتابة قصة مع مجموعة من الكتاب، ويمكنني القول انني مؤلفة القصة، مؤكدة أن القصة مقتبسة عن أحداث واقعية، وأنها تعكف منذ مايو الماضي على كتابة سيناريو المسلسل بالتعاون مع آخرين، وقالت: التأليف موهبة فنية لدي كنت أجهل وجودها.



يذكر أن ياسمين صبري غائبة عن المشاركة في أعمال فنية منذ قدمت بطولة مسلسل «فرصة تانية» عام 2020 وشاركها البطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، نهال عنبر، هبة مجدي، دياب، محمد أبو داود، آيتن عامر، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، إدوارد، ابتهال الصريطي، ومن إخراج مرقس عادل.