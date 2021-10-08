قرر صناع فيلم "كازابلانكا" للفنان المصري أمير كرارة، تأجيل تصوير أحداث الجزء الثاني من الفيلم، وذلك بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بالتحضير لأعمال آخرى خلال الفترة المقبلة.

وكان من المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة الأخيرة، حيث عقد فريق العمل عدة اجتماعات لوضع اللمسات النهائية لبدء التصوير، غير أن انشغال المخرج بيتر ميمي بالتحضير لأعمال آخرى دفع صناع "كازابلانكا" لتأجيل التصوير.

وقد حقق الجزء الأول من فيلم "كازبلانكا" نجاحا كبيرا في السينما على مستوى الإيرادات، ليقرر صناعه التحضير للجزء الثاني، مع المؤلف هشام هلال والمخرج بيتر ميمي، وتقوم بدور البطولة النسائية الفنانة نيلي كريم، فيما انتهى دور كل من الفنانتين غادة عادل ولبلبة على الجزء الأول فقط.

وتدور أحداث الجزء الأول من فيلم "كازابلانكا"، في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاثة أصدقاء يشكلون عصابة للسطو على السفن، يطلق عليهم "هجامين البحر"، يتم تكليفهم بمهمة خطيرة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس كبيرة، لكن أحد الأصدقاء يقرر تنفيذ العملية لحسابه الشخصي ويهرب إلى المغرب، فتبدأ تصفية الحسابات والمعارك الضارية.

وكان قد شارك في بطولة الجزء الأول من "كازابلانكا" كل من غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، والنجم التركي هاليت أرغنش، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف بالعمل أبرزهم، مصطفى شعبان، نيلي كريم، بيومي فؤاد، وأحمد فهمي، من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي.