تنطلق بالإمارات يوم الأحد المقبل فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وتستمر ستة أيام.

وتتضمن الدورة الجديدة 48 فيلماً تُعرض لأول مرة، من بينها ستة أفلام تعرض لأول مرة على مستوى العالم، و34 فيلماً في منطقة الشرق الأوسط، وأربعة أفلام على مستوى دول الخليج، وأربعة أفلام في دولة الإمارات.

وقالت إدارة المهرجان ، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن قائمة الأفلام التي تُعرض لأول مرة تضم فيلمين إماراتيين، الأول بعنوان "صدمة الطفولة" للمخرجة الإماراتية صفاء عزرايش، وفيلم "لا تستسلم" للمخرجة الإماراتية سارة العلي، ويتنافس الفيلمان ضمن فئة "أفلام خليجية قصيرة".

كما تضم القائمة فيلم "طعم حلو للظلام" باللغة الفارسية للمخرجة ميترا رئيس محمدي.

وتشهد فعاليات دورة العام الجاري من المهرجان العرض الأول لفيلم الرسوم المتحركة "الجولة الأخيرة" من بين 34 فيلماً تُعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو فيلم قصير صامت يتناول مفهوم الأخوّة والمحبة.

وتشمل قائمة الأفلام التي تُعرض للمرة الأولى في دول الخليج فيلم "القارب الصغير الذي أراد الطيران" والذي حاز على جائزة فئة أفضل فيلم للأطفال ضمن جوائز المهرجان العالمي لأفلام الرسوم المتحركة .2020

كما تضم القائمة فيلم "الميتم" للمخرجة الأفغانية شهربانو سادات، وفيلم "في حلمي" للمخرج التركي مراد شيري، وفيلم "باركود" للمخرج السعودي محمد الغامدي.

وتضم الأفلام التي تحتفي بعرضها الأول في دولة الإمارات فيلم "أندير" للمخرجة الكازخية ألينا مصطفينا، الذي فاز بجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة ضمن مهرجان كان السينمائي الدولي، مهرجان الفيلم المستقل، بالإضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي ضمن جوائز مهرجان أجيال السينمائي في قطر .2020

وتشمل القائمة فيلم "وضع مريح" الذي أخرجه عدد من الأطفال من الفئة العمرية 8 إلى 12 عاماً من جمهورية أوزبكستان، وفيلم "الست" للمخرجة سوزانا ميرغني، وفيلم "حجب" للمخرج السعودي محمد العتباني.

وتقام دورة العام الجاري من المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة "فن" المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن بُعد بشكل كامل، وتعرض أكثر من 80 فيلماً على مدار أيامها الستة، وتتيح لهواة السينما من الأطفال والناشئة مشاهدة كافة تلك الأفلام مجاناً.