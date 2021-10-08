غيب الموت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء السابق فيصل الحجي عن عمر ناهز الـ 75 عاما بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

والراحل حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة عين شمس في مصر في عام 1968، وأتم دورتين في الإدارة والاستثمار من جامعة الكويت في عام 1969 ودورة الدبلوماسية في 1969/1970 .

وألتحق بوزارة الخارجية في أكتوبر 1968 إلى أن وصل إلى درجة سفير، وعين سفيرا للكويت في البحرين من 1988 وحتى 1992.

وتقلد العديد من المناصب منها:

وكيل وزارة الاعلام 1993/1999 . ورئيس مجلس إدارة جمعية الخريجين 1972/1983 ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة الفنادق الكويتية 2002/2003.

وعضو في العديد من جمعيات النفع العام ولجان حكومية ومجالس عليا وشركات مثل: شركة الحفريات البترولية، رئيس مجلس إدارة شركة الكيبل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولات والخدمات العامة، وعضو في الهيئة العامة للاستثمار.

مثل الكويت في العديد من المؤتمرات والاجتماعات واللجان على مستوى جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في يوليو 2003. تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وفي مارس 2007 وفي مايو 2008.