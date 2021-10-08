أعلنت وكالة كوبرنيكوس الأوروبية للتغير المناخي أن شهر أيلول/سبتمبر هذا العام كان ضمن أكثر أربع شهور أيلول/سبتمبر دفئا منذ بدء تسجيل البيانات عام .1979

ومن المرجح أيضا أن يكون أيلول/سبتمبر هذا العام الأكثر دفئا بعد .2020 وفي حقيقة الأمر، فان أشهر أيلول/سبتمبر الأكثر دفئا، التي تضم تلك التي كانت في عامي 2016 و 2019، تختلف عن بعضها البعض بعشر درجة.

وفي بعض المناطق في أوروبا، تم تسجيل درجات حرارة مرتفعة قياسية في أيلول/سبتمبر، في حين سجل في الشرق درجات حرارة أقل من المتوسط. ونتيجة لذلك، فإن متوسط درجة الحرارة في أوروبا بأكملها اقترب من المتوسط الذي تم تسجيله للأعوام من 1991 إلى .2020

وتم تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط خلال وقت محدد من العام في شمال غرب إفريقيا، بالإضافة إلى وسط أمريكا الجنوبية ومناطق بالصين.

وتعتمد وكالة كوبرنيكوس على بيانات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الطقس حول العالم، بالإضافة إلى القياسات النموذجية.