سيأخذ رائد الفضاء الألماني ماتياس ماورر لحم الغزال و حساء البطاطس في أمتعته عندما ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية نهاية تشرين أول/أكتوبر الجاري.

وقال ماورر 51/ عاما/ في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن الطعام "الألماني النموذجي" تم إعداده له لكنه لم يتذوقه بعد.

وأضاف "سأشارك الطعام مع زملائي في الطاقم وأنا متأكد من أنه سيكون لذيذا للغاية وينتظره الجميع".

وأوضح أن الهدف الرئيسي من الرحلة هو إجراء أبحاث ، مضيفا أنه وزملاؤه سيقومون بإجراء ما بين 300 إلى 350 تجربة .

وسينطلق رواد فضاء ناسا توماس مارشبورن وراجا شاري وكايلا بارون مع ماورر باستخدام الكبسولة دراجون التي طورتها شركة سبيس إكس الخاصة المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك.

ومن المقرر أن ينطلق رواد الفضاء من "كيب كانافيرال" في فلوريدا.

وسيجري رواد الفضاء تجارب على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر على مدى ستة أشهر - بالإضافة إلى إكمال مهمة ميدانية.

ومن المقرر أن يلتحم الطاقم بمحطة الفضاء الدولية في 31 تشرين أول/أكتوبر.

وأشار ماورر إلى إنه يتطلع إلى تصوير الأرض من أعلى بعد أن أمضى عامًا في السفر حول العالم.