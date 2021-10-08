على وقع هدير البحر وبين زوايا أزقة مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غرب مدينة غزة تتجمع العائلات كل واحدة منهم في جهة خاصة للبدء في إفراغ شباك صيدهم.

وفي إحدى الزاويا ينهمك الحاج بشير محيسن من سكان المخيم لعدة ساعات يوميا في تحرير عشرات الأسماك خاصة سلطعونات البحر "القباقب" من شباك صيده بعد أن تمكن من اصطيادها في ساعات الليل.

ويواظب محيسن (60 عاما) الذي اكتست التجاعيد أساريره على صيد الأسماك لاسيما سلطعون البحر أو ما هو متعارف عليه محليا باسم "الجلمبات" منذ نعومة أظافره في مهنة توارثها عن والده وأجداده.

ويقول محيسن لوكالة أنباء ((شينخوا)) بينما يوجه أحد أبنائه حول كيفية تحرير الأسماك من شبكة الصيد إن الصيادين في الأعوام الماضية لم تكن تلتفت إلى السلطعونات وكان تركيزها على أنواع أخرى كثيرة وعديدة من الأسماك.

ويتابع محيسن الذي يعيل عائلة مكونة من 12 فردا بينما لا يمتلك أي فرصة أخرى للعمل فيها خاصة أنه قضى جل حياته في الصيد أن نزول البحر يمثل الحياة والمتنفس لآلاف الصيادين الذين يعتاشون من وراء المهنة.

ورغم أن عائلته كانت تعاني من الفقر المدقع حاول محيسن إيجاد فرص عمل أخرى غير صيد الأسماك إلا أنه وجد ذلك مستحيلا كونه لا يعرف مهنة غيرها.

ولذلك لجأ محيسن كما هو حال الآلاف من الصيادين إلى صيد السلطعونات، وبيعها في الأسواق المحلية لجني المال لإعالة أسرهم حتى وإن كانت لفترة محدودة سنويا.

ويبدأ موسم صيد السلطعونات في موسم الخريف من كل عام، ويتمثل في 3 شهور سبتمبر حتى نهاية نوفمبر حيث تتواجد بكثرة قرب الشاطئ مما يمكن الصيادين من التقاطها بشباكهم.

وعادة ما يقوم الصيادون بإلقاء شباكهم في مياه البحر طوال الليل كي يتمكنوا من صيد أكبر عدد من سلطعون البحر الذي يعلق بها ولا يتمكن من الإفلات منها.

ويقول محيسن إنه يصطاد مع اثنين من أبنائه حوالي 60 كيلو غراما من السلطعونات يوميًا، حيث يقومون بفرزها في صناديق بلاستيكية تتسع ما يقارب خمسة إلى ستة كيلو تمهيدا لبيعها في الأسواق المحلية.

ويبيع محيسن الصندوق الواحد بحوالي 8 دولارات أمريكية، ليحصد ما يقارب 80 دولارا في نهاية اليوم ما يمثل بالنسبة له مصدر سعادة في ظل ندرة العمل.

ويقول "أقوم بدفع إيجار لأبنائي وبعض الشبان الذين يساعدونني بالصيد والبيع، فيما لا يتبقى معي سوى ما يقارب 30 دولارا بعد يوم طويل وشاق".

وعلى مقربة منه يرى الصياد محمود القوقا من سكان المخيم أن موسم صيد سلطعون البحر يمنحه "فرصة ذهبية" لكسب المال من أجل إعالة أسرته المكونة من ستة أشخاص.

ويقول القوقا (40 عامًا)، وهو أب لأربعة أطفال لـ((شينخوا)) إنه تخرج من الجامعة في العام 2006، لكنه لم يجد أي فرصة للانضمام إلى أي وظيفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو الخاص.

ويضيف أن ندرة توفر فرص عمل في مجال دراسته دفعته إلى البحث عن وظيفة في مجالات أخرى مثل البناء والزراعة، وقيادة السيارات، فيما يتوجه إلى صيد سلطعونات البحر في موسم الخريف.

ويوضح أن الواقع الصعب في غزة يجبر الناس على الانخراط في أعمال موسمية كي يتمكنوا من العيش في بالحد الأدنى بسبب الوضع الاقتصادي.

وتقول الوزارة إن فصل الخريف يدفع السلطعونات إلى الشواطئ بأعداد كبيرة، مما يجعلها في متناول الصيادين، حيث يصطادون ما يقارب 2000 كيلو غرام يوميا.

ويقول محمد الأقرع من سكان غزة لـ((شينخوا)) إن السلطعونات تعد ثمرة البحر وننتظر موسم الحصاد لشرائها من أجل الاستمتاع بمذاقها.

واعتاد الأقرع (35 عامًا) شراء سلطعون البحر مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لعائلته، لافتا إلى أن الكربوهيدرات الموجودة فيه أصبحت جزءًا من ثقافة الطعام لسكان غزة منذ أكثر من 15 عاما.

ويضيف أن الفلسطينيين كانوا في الماضي يشترون الأسماك، ولكن فيما بعد عندما أصبح معظمهم يعانون من الفقر، لجأوا لشراء سلطعون البحر لأن لديهم نفس الفوائد الغذائية.