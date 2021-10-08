ظهرت مركبة للتزود بالوقود في الفضاء من صنع الصين لأول مرة في معرض الصين الدولي الـ13 للطيران والفضاء (معرض الصين الجوي 2021).

وقام بتطوير مركبة التزود بالوقود أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لمؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية.

وقال مطور الأقمار الصناعية إنه يمكن إطالة عمر الأقمار الصناعية بفضل مركبة التزود بالوقود في الفضاء.

ويمكن للمركبة المجهزة بنظام ملاحة مكون من رادارات وكاميرات، أن تتبع القمر الصناعي وتقترب منه عند انخفاض الوقود الدافع تحت توجيه نظام التحكم الأرضي.

وعند الوصول إلى ما يقرب من مترين من القمر الصناعي، يمكنها الالتحام بمنفذ إعادة التزود بالوقود الخاص بالقمر الصناعي بمساعدة الذراع الميكانيكية وإكمال نقل الوقود.

وتم تبسيط وظائف مركبة التزود بالوقود في مرحلة التصميم من أجل تحميل أكبر قدر ممكن من الوقود، كما يمكن أن تحمل ما يصل إلى 1.3 طن من الوقود، أي أكثر من نصف وزنها، ما يقلل التكلفة بنسبة 35 بالمئة مقارنة بإعادة إطلاق قمر صناعي في مدار جغرافي ثابت، حسبما ذكرت أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء. /