نفت الفنانة المصرية ياسمين صبري ما تردد حول تمسكها بتأليف وكتابة سيناريو مسلسلها القادم، مشيرة إلى أن العمل فكرتها فقط.

وكتبت ياسمين صبري، على حاسبها بموقع التواصل الإجتماعي " إنستجرام "، "التصريحات بخصوص المسلسل لم تنقل بالشكل الصحيح، المسلسل فكرة ياسمين صبري وكتابة المؤلف محمد عبدالمعطي".

وتواصل ياسمين صبري عقد جلسات عمل مكثفة مع المؤلف محمد عبدالمعطي للوقوف على الملامح النهائية لشخصية ليال المقرر أن تجسدها في مسلسلها الجديد "حلم ليال" والمتوقع أن يخوص سباق دراما رمضان المقبل.

وغابت ياسمين صبري عن سباق دراما رمضان الماضي، وأرجعت السبب إلى عدم وجود نص فني جيد.