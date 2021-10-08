من المتوقع أن تسجل شركة تسلا للسيارات الكهربائية رقما قياسيا بتسليم ما يقرب من 224 ألف سيارة في الربع الثالث من العام الجاري، في انتصار آخر للرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك، وعلامة سيارته الكهربائية الرائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء

ويشار إلى أن حجم التسليم هوأحد المقاييس الأكثر دقة في تسلا، حيث أنه يدعم النتائج المالية للشركة وينظر إليه على نطاق واسع على أنه مقياس لطلب المستهلك على السيارات الكهربائية وسط تحول عالمي إليها بعيدا عن السيارات التى تعمل بالوقود السائل.

وتوقع اثنا عشر محللا اقتصاديا استطلعت بلومبرج آراءهم أن تسجل تسلا223 ألفا و677 عملية تسليم في الربع الثالث. وأرسلت الشركة الرقم التقديري الخاص بها إلى المستثمرين وهو 221952 .

وقامت تسلا بتسليم عدد قياسي من السيارات في الربع الثاني من العام بلغ 201250 سيارة .