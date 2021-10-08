أعلنت شركة خدمات الحوسبة السحابية جوجل كلاود توقيع اتفاق استراتيجي مع شركة التكنولوجيا الفرنسية تاليس لتطوير خدمة حوسبة سحابية سيادية عملاقة في فرنسا.

وستتولى شركة تاليس باعتبارها مالكة حصة الأغلبية إدارة الشركة الجديدة والتي ستلبي معايير "الحوسبة السحابية الموثوقة" الفرنسية التي حددتها وكالة أمن نظم المعلومات الفرنسية. ومع الخدمة الجديدة ستتمكن الشركات والمؤسسات العامة في فرنسا من

الاستفادة من القوة والأمن والمرونة التي توفرها التقنيات الخاصة بكل من تاليس وجوجل كلاود.

وستتيح تاليس وجوجل كلاود لكل الشركات الفرنسية الخاصة والمؤسسات العامة ما تحتاج إليه لتلبية معايير "الحوسبة السحابية الموثوقة" للاستفادة من خدمات الحوسبة السحابية بحسب استراتيجية الحوسبة السحابية السيادية لفرنسا.