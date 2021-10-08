كشفت أعمال إطفاء عقب حريق اندلع في إحدى الورش الصناعية بمدينة نويس الألمانية عن منشآت إنتاج غير قانونية لتبغ الأرجيلة.

وأعلنت سلطات الجمارك الألمانية في إيسن اليوم الجمعة أنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم.

وعقب الحريق عثر رجال الإطفاء والشرطة على كميات كبيرة من التبغ والمواد الكيماوية في ورشتين مجاورتين لمكان الحريق، وخلال عمليات التفتيش تحفظت السلطات مطلع هذا الأسبوع على أكثر من خمسة أطنان من تبغ الأرجيلة، وأربعة أطنان من التبغ الخام، و 167 كيلوغراما من التبغ الجاهز للتدخين وكذلك مواد أولية ومواد للتعبئة والتغليف ومعدات تصنيع.

وبحسب تقديرات السلطات، كان من الممكن إنتاج أكثر من 34 طنا من تبغ الأرجيلة من التبغ الخام الذي تم التحفظ عليه. كما قدرت السلطات الخسائر الضريبية الناتجة عن الإنتاج غير الشرعي بنحو 900 ألف يورو