ذكر المكتب الإقليمي للغابات والمراعي في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين، أنه من أجل إعادة بناء التجمعات البرية لخيول برزوالسكي وأيل الميلو المهددين بالانقراض، أطلقت الصين ستة خيول برزوالسكي و27 أيل ميلو يومي الثلاثاء والأربعاء على التوالي في محمية طبيعية بالمنطقة.

ووضع الموظفون في محمية داتشينغشان الطبيعية أطواق تتبع الأقمار الصناعية على الخيول والأيائل لمراقبة أنشطتها في البرية، مما يسمح للباحثين بتلقي معلومات في الوقت المناسب حول ظروفها الصحية من أجل ضمان سلامة التجمعات.

وستعمل المحمية على تعزيز المراقبة والدوريات، والحراسة الصارمة ضد الأنشطة غير القانونية مثل الصيد الجائر وتدمير الموائل ومواصلة مراقبة الأمراض بين الحيوانات.

وسيعزز الإطلاق زيادة خيول برزوالسكي والأيائل النادرة من التكاثر الاصطناعي إلى التربية البرية، وذلك لتحقيق هدف إعادة بناء التجمعات البرية في الصين.

ويُعتقد أن حصان برزوالسكي هو النوع الوحيد من الخيول البرية الموجودة اليوم، تم إدراجها على أنها مهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ضمن القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض وهي تحت حماية الدولة من الدرجة الأولى.

وفيما يخص أيل ميلو، المعروف أيضا باسم أيل بير ديفيد، مستوطن في الصين حيث يحمل لقب "سيبوشيانغ" أو "ليس مثل أي من الأربعة" نظرا لميزاته الفريدة - حيث يمتلك وجه حصان وذيل حمار وحوافر تشبه حوافر البقر وقرون الأيل.

وأدى الصيد الجائر وفقدان الموائل إلى انقراض الأيائل الأراضي الرطبة في البرية في أوائل القرن العشرين، حيث نجا عدد قليل فقط من الأيائل التي تم نقلها إلى أوروبا من الاندثار، حتى حصل عليها الدوق البريطاني هيربراند راسل لاحقا ليتم تربيتها في وبرن آبي. وفي عام 1985، أعادت الجهود المشتركة 22 أيل ميلو إلى الصين لإعادة بناء تجمعاتها.