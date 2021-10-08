أعلنت شركة الطيران الأمريكية يونايتد أيرلاينز اعتزامها تسيير أكثر من 3500 رحلة طيران داخلية في الولايات المتحدة خلال كانون أول/ديسمبر المقبل، وهو أكبر عدد من الرحلات الداخلية اليومية منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد أوائل العام الماضي، وتمثل 91% من إجمالي عدد الرحلات اليومية خلال كانون أول/ديسمبر 2019 قبل تفشي الجائحة.

يتضمن جدول رحلات الشركة خلال الشهر الأخير من العام الحالي خطوطا جديدة بين الغرب الأوسط الأمريكي والمدن الأكثر دفئا مثل لاس فيجاس وأورلادو، بالإضافة إلى حوالي 70 رحلة يومية إلى مناطق التزلج على الجليد بما في ذلك رحلات جديدة بين أورانج كونتي وأسبن.

وتتوقع الشركة أن يكون يوما الأربعاء 27 والأحد 28 تشرين ثان/نوفمبر المقبل الأشد ازدحاما بالنسبة لحركة السفر خلال عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، في حين تتوقع أن يكون يوما الخميس 23 كانون أول/ديسمبر والأحد 2 كانون ثان/يناير الأشد زحاما خلال موسم عطلات عيد الميلاد.