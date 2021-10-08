أصدرت "إدارة مكافحة المخدارات" (DEA) في الولايات المتحدة، تحذيرًا فيما يخص السلامة العامة في ظل الزيادة الحادة في الروشتات الطبية المزيفة الخاصة بالمسكنات ذات القاعدة الأفيونية والعقاقير التي تدخل المنشطات في تركيبتها.

ففي عام 2021، تمت مصادرة أكثر من 9.5 مليون حبة دواء مغشوشة حتى الآن، بزيادة عن العامين الماضيين مجتمعين، ووفقًا لإدارة مكافحة المخدرات، قد تحتوي هذه الحبوب المغشوشة على فاعلية متزايدة للأدوية الخطرة بالفعل، وتساهم في الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة، والتي وصلت إلى مستوى قياسي خلال وباء فيروس" كورونا" المستجد.

وقالت الدكتورة "نورا فولكو"، مدير المعهد الوطني لتعاطي المخدرات: "الميثامفيتامن" منشط ينتمي إلى مجموعة العقاقير ذات التأثير العقلي، يعمل في الجرعات المتوسطة على زيادة اليقظة والتركيز، وفي الجرعات العالية يمكن أن يتسبب في حدوث حالات هوس مصحوبة بالشعور بالنشوة ومشاعر الثقة بالنفس، أما "الفنتانيل"، والمتواجد بشكل كبير في العقاقير المغشوشة، مسكن قوي للغاية تصل قوته إلى 80 درجة من 100، بالمقارنة بنحو 40 درجة من 100 للمورفين، حيث يؤدي الجمع بين المادتين إلى تكون مزيج قاتل بصورة كبيرة.

ووفقًا لاختبارات معامل إدارة مكافحة المخدارات (DEA) في الولايات المتحدة، فإن اثنتين من بين كل خمسة أقراص تحتوي على مادة "الفنتانيل" بجرعات قاتلة، يأتي ذلك في الوقت الذي تضاعفت فيه الوفيات الناتجة عن الجرعات الزائدة من مادة "الميثامفيتامين" ثلاث مرات تقريبًا في السنوات الأخيرة.

ووجدت دراسة وطنية أنه في الفترة من 2015 إلى 2019، ارتفع معدل الوفاة بسبب الجرعات الزائدة من عقاقير المنبهات النفسية بخلاف الكوكايين بنسبة 180٪، لكن استخدام "الميثامفيتامين" زاد بنسبة 43٪ فقط في نفس الفترة، حيث يمكن تفسير ذلك من خلال أنماط تعاطي المخدرات الأكثر خطورة وزيادة فاعلية الدواء.

كما أظهرت الدراسة أيضًا أن مجتمعات الهنود الأمريكيين وسكان ألاسكا الأصليين هم الأكثر عرضة لخطر إساءة استخدام "الميثامفيتامين".

وأضافت مدير المعهد الوطني لتعاطي المخدرات (NIDA) أنه يجب تصميم نهج الصحة العامة لتلبية احتياجات المجتمعات المحرومة، مؤكدة أن هناك حاجة إلى مزيد من التدخلات لتقليل معدلات الجرعات الزائدة، حيث لا يوجد حاليًا دواء معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج اضطراب استخدام "الميثامفيتامين".