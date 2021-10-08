أعلن المدعون الفيدراليون في مانهاتن أن 18 لاعبا سابقا في الدوري الامريكي للمحترفين لكرة القدم (إن بي أيه) وجهت إليهم تهمة احتيال تتعلق بتقديم فواتير مزيفة للحصول على نحو 4ملايين دولار من خطة الرعاية الصحية لدوري كرة السلة .

وفقا لوثائق المحكمة الفيدرالية المكون من 32 صفحة، فإن المتهمين "انخرطوا في مخطط واسع النطاق للاحتيال على الخطة من خلال تقديم مطالبات كاذبة ومزورة" للحصول على خدمات طبية وطب الأسنان غير موجودة.

واتهم المدعون العامون بأن إجمالي الفواتير المزيفة بلغ 9ر3 مليون دولار، حيث جمع المتهمون 5ر2 مليون دولار.

وأشار ممثلو الادعاء إلى أن عملية الاحتيال كانت من تدبير تيرينس ويليامز، الذي كان يختار مسودة الجولة الأولى سابقا في الدوري الاميركي للمحترفين، والذي قدم للآخرين فواتير مزيفة لدعم الادعاءات الزائفة.

في المقابل ، تردد أن اللاعبين قدموا إلى ويليامز 230 ألف دولار كرشاوى بين عامي 2017 و.2020

قام ويليامز في البداية بجمع 19 ألف دولار لمطالبة احتيالية تتعلق بأخصائي تقويم العمود الفقري في كاليفورنيا، ثم بدأ في تجنيد قدامى

اللاعبين في الدوري الامريكي للمحترفين للانضمام، وفقا لوثائق المحكمة.

وضمت قائمة المتهمين أيضا كلا من سيباستيان تيلفير وأنتوان رايت.