قررت منصة بث الموسيقى والأغاني الشهير سبوتفاي إضافة أدوات جديدة لاستطلاع رأي المستمعين وطرح المزيد من الأسئلة ذات الإجابة المفتوحة كوسيلة لزيادة التفاعل بين المبدعين وصناع المحتوى من ناحية والجمهور الذي يستخدم تطبيقات سبوتفاي للأجهزة المحمولة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى سبوتفاي ستبدأ بإضافة هذه الأدوات الجديدة إلى ملفات بودكاست (تسجيلات) محددة.



ومن المنتظر بدء طرح هذه الأدوات الجديدة التي تم اختبارها في وقت سابق من العام الحالي اعتبارا من الخميس المقبل، من خلال توفيرها من ملفات بودكاست من إنتاج أنكور، وهي منصة لإنتاج المواد الصوتية اشترتها شركة سبوتفاي في .2019

ومن المنتظر أن يتمكن مستمعو سبوتفاي في 160 سوقا على مستوى العالم من استخدام أدوات استطلاعات الرأي والأسئلة والإجابة، وهو ما يعني أن أغلب مستخدمي سبوتفاي يستطيعون استخدام هذه الأدوات وإن لم يكن كلهم على مستوى العالم.

وقالت شركة سبوتفاي في بيان بثته عبر الإنترنت عن الخصائص الجديدة "في فترة التجربة رأينا المبدعون يستخدمون أدوات سؤال وجواب، واستطلاعات الرأي بطرق عديدة للغاية، بهدف الحصول على مقترحات بشأن الضيوف المستقبليين والحصول على رد فعل الجمهور على اختيار الموضوع أو القالب المقدم فيه وخلق جو من المرح بين الجمهور بما يساعد في اجتذابهم للعودة والمشاركة مرة أخرى".