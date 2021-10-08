يعقد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب دورته الـ86 يوم /الأربعاء/ المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويسبقه الاجتماع الـ67 للجنة الفنية العلمية الاستشارية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والذي تعقده إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث (الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب) يوم /الأحد/ المقبل وعلى مدى ثلاثة أيام برئاسة الإمارات.

وقال السفير الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية - في تصريح "من أهم البنود المعروضة على اللجنة، مؤتمر الإسكان العربي، حيث أنه من المتوقع أن تستضيف جمهورية مصر العربية مؤتمر الإسكان العربي السابع العام المقبل 2022"، موضحا أن مصر ستقدم عنوان المؤتمر خلال الاجتماع الـ67 للجنة الفنية العلمية الاستشارية.

وأضاف أن من ضمن بنود جدول الأعمال، المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية، حيث أنه من المفترض أن تستضيف المملكة الأردنية الهاشمية المنتدى تحت عنوان (نحو مدن مرنة قادرة على الصمود.. تحديات وفرص)، والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر 2021، لما يمثله موضوع قدرة المدن على الصمود من أهمية لدى دولنا العربية.

وأشار إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، ومتابعة ما حدث من تشكيل مجموعة عمل من منسقي الاتصال الوطنيين المعنيين بمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة وممثلي أجهزة الإحصاء في الدول العربية لمتابعة موضوع المؤشرات ورصد المتابعة.

ويضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب كلا من: الامارات العربية المتحدة (رئيسا)، وعضوية: المملكة العربية السعودية - الجمهورية التونسية - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - جمهورية جيبوتي - جمهورية السودان - جمهورية مصر العربية).