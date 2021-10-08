قررت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" زيادة أسعار تذاكرها اعتبارا من نهاية العام الجاري.

وأعلنت الشركة في برلين أنه من المقرر زيادة أسعار التذاكر اعتبارا من 12 كانون أول/ديسمبر المقبل بمتوسط 9ر1%.

وتحدثت الشركة عن تعديل معتدل للأسعار، مشيرة في ذلك إلى التضخم العام الذي يبلغ حاليا 1ر4%. وأكدت الشركة أنه "عند المقارنة لفترة طويلة الأمد، يظل السفر بالقطارات رخيصا".

وأوضحت الشركة أنه حتى بعد زيادة الأسعار في كانون أول/ديسمبر المقبل، فإن تكلفة الرحلات ذات المسافات الطويلة ستعادل ما كانت عليه في عام .2012

وكان أداء الشركة الحكومية سيئا من الناحية المالية. فبالإضافة إلى المشكلات في الرحلات الدولية وفي حركة نقل البضائع، شكلت أزمة كورونا عبئا ثقيلا عليها. وفي النصف الأول من عام 2021 وحده، سجلت الشركة المثقلة بالديون خسائر بقيمة 4ر1 مليار يورو.

ومع ذلك، لا يزال هدف الشركة هو مضاعفة عدد مسافري الرحلات الطويلة بحلول عام 2030 مقارنة بعام .2015 وهذا من شأنه أن يساعد ألمانيا على تحقيق أهدافها المناخية في مجال النقل. ومن أجل ذلك يتم استثمار المليارات في القطارات وشبكة السكك الحديدية وزيادة الموظفين.