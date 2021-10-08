عندما رأى آلة موسيقية غريبة عليه تُعزف في حفل للموسيقي اليوناني المعروف ياني، انبهر الحرفي السوري الذي يهوى الموسيقى عبد الله صوفية بآلة الديدجيريدو. ومن هنا بدأ يبحث عنها.

وأراد صوفية أن يحصل على تلك الآلة لكنه اكتشف أنها موجودة في أوروبا وثمنها غال جدا بالنسبة له. وعندئذ قرر أن يصنعها بنفسه.

وصوفية في الأصل حرفي لكنه شغوف بالموسيقى لدرجة أنه يبحث عن كل آلة موسيقية غريبة عليه ويحاول أن يصنعها بنفسه ويتعلم كيفية العزف عليها.

كما صنع أيضا الأودو، وهي آلة موسيقية أسطوانية من الخزف على شكل إناء تعود أصولها إلى نيجيريا، وقد عزفها على الملأ في حفل موسيقي مباشر في دمشق القديمة.

ويوضح صوفية أنه يحب أن يدمج الثقافات الموسيقية بالموسيقى السورية.

وأُعجب خبراء موسيقى حضروا الحفل بالفكرة لا سيما وأنها لا تضر بالموسيقى الشرقية.

وقالت فاتنة خليفة، مديرة فرقة هاتار، "مُدخل بطريقة شرقية بتوازن ويتوالف مع باقي الآلات الموسيقية بالفرقة".

ولا يستهدف صوفية بيع آلاته الموسيقية. فكل ما يريده هو إشباع شغفه بالموسيقى.