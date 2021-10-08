توصلت شركة الأدوية الأمريكية /ميرك/، إلى اتفاق لتزويد سنغافورة بعلاجها التجريبي لفيروس كورونا "مولنوبيرافير" الذي يؤخذ عن طريق الفم .

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه بذلك تنضم سنغافورة إلى دول مثل كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا في شراء علاج مولنوبيرافير من ميرك، والذي لم تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من هذا العام، عن خطط لشراء مليوني قرص من "مولنوبيرافير" بانتظار ترخيص أو موافقة إدارة الغذاء والدواء.

ويعمل العلاج عن طريق إدخال أخطاء جينية في الفيروس ومنعه من القدرة على تكرار نفسه، نظرًا لأنه لا يعمل من خلال استهداف بروتينات سبايك معينة، ويجب أن يكون الدواء نظريًا فعالًا ضد متغيرات كوفيد-19.

وتسعى شركة ميرك حاليًا للحصول على ترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء.

وقال متحدث باسم شركة ميرك لصحيفة "ذا هيل" الأسبوع الماضي: "تشير هذه البيانات المختبرية إلى أن "مولنوبيرافير" فعال ضد متغيرات فيروس كورونا، لا سيما عندما بدأ في وقت مبكر من مسار المرض".

وأضاف "نأمل أن يلعب "مولنوبيرافير" دورًا رئيسيًا في مساعدة المرضى وتقليل العبء على أنظمة الرعاية الصحية".