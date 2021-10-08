عُرض فيلم (سبنسر) الذي يروي فصولا من حياة الأميرة البريطانية الراحلة ديانا في مهرجان لندن السينمائي وهو من بطولة النجمة الأمريكية كريستين ستيوارت.

قالت ستيوارت البالغة من العمر 31 عاما إنها متحمسة لعرض أدائها لشخصية الأميرة ديانا على الجمهور البريطاني، في دور نالت عنه إشادة النقاد.

تركز أحداث (سبنسر)، وهم اسم عائلة الأميرة الراحلة، على ثلاثة أيام في حياة ديانا، إذ يتتبعها وهي تتجه على مضض إلى ساندرينجهام هاوس لحضور تجمع في عيد الميلاد مع أفراد العائلة الملكية البريطانية في وقت ينهار فيه زواجها من الأمير تشارلز.

وكانت أول مرة يعرض فيها الفيلم، الذي أخرجه التشيلي بابلو لارين، في مهرجان البندقية السينمائي الشهر الماضي مما دفع بعض النقاد للقول إن ستيوارت، التي نالت شهرتها من سلسلة أفلام (تويلايت ساجا) أو "ملحمة الشفق"، قد تُرشًح عنه لجائزة أوسكار أفضل ممثلة.

وقالت ستيوارت لرويترز على السجادة الحمراء "أشعر بالحماس لعرض الفيلم في وطنه... عملنا على ذلك بقدر كبير من الحب. حتى إذا كره الجميع الفيلم لن يكون ذلك بالأمر السيء لأننا بذلنا كل ما بوسعنا لإنجازه".

وتابعت قائلة "ونحن نحبها للغاية وأردنا أن نفهمها... أتمنى أن يحب الجميع الفيلم بقدر ما أحببناها".

يصور (سبنسر) الأميرة ديانا وهي تزداد عزلة عن بقية أفراد العائلة الملكية بينما تسعى باستماتة لتحرير نفسها من القيود الملكية. وتظهر في الفيلم كذلك علاقتها الوثيقة بابنيها وليام وهاري.

يستمر مهرجان لندن السينمائي حتى 17 أكتوبر تشرين الأول وعاد هذا العام للعروض الحية بعد أن أقام فعالياته افتراضيا إلى حد بعيد العام الماضي بسبب جائحة كوفيد-19.