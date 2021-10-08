وصلت الفنادق ودور الضيافة في ألمانيا تقريبا إلى مستوى ما قبل الأزمة مرة أخرى فيما يتعلق بعدد ليالي المبيت السياحية خلال شهر العطلة في آب/أغسطس الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الجمعة أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في آب/أغسطس الماضي بنسبة 1ر3% فقط مقارنة بنفس الشهر عام 2019، بينما ارتفع بنسبة 4ر13% مقارنة بنفس الشهر العام الماضي، ليسجل 1ر50 مليون ليلة مبيت.

وبحسب البيانات، ارتفع عدد ليالي المبيت للنزلاء المحليين بنسبة 7ر13% إلى 51 مليون ليلة في آب/أغسطس من هذا العام مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. لكن بالنسبة إلى النزلاء الأجانب سجلت الفنادق ونُزل الإقامة السياحية 1ر5 مليون ليلة، ورغم أن هذه تمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2020، إلا أنها لا تزال أقل بنسبة 7ر52% مقارنة بعام .2019

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، سجلت الفنادق وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والمعسكرات وأماكن الإقامة الأخرى ما مجموعه 3ر108 مليون ليلة مبيت، بتراجع قدره 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبسبب جائحة كورونا، حظرت بعض الولايات مبيت السائحين حتى حزيران/يونيو الماضي، ثم تم تخفيف الحظر على المستوى الإقليمي اعتمادا على والوضع الوبائي في كل ولاية.