أظهر استطلاع جديد للرأي أن الأمريكيين يعتبرون أن فيروس كورونا المستجد هو أهم قضية تواجه الولايات المتحدة في الوقت الحالي.

وقال 46 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع - الذي أجرته مؤسسة /هيل-هاريس إكس/، ونشرته صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية - إن الوباء هو أهم مشكلة تواجهها الولايات المتحدة، وجاءت الهجرة في المرتبة الثانية بنسبة 24 بالمئة ثم الاقتصاد بنسبة 23 بالمئة.

وقال 19 بالمئة من المستطلعين إن الرعاية الصحية هي القضية الأولى في البلاد، بينما ذكر 14 بالمئة الإرهاب.

ووجد الاستطلاع أن كلا من الديون والعجز وتغير المناخ حصلوا على 12 بالمئة، تليها الضرائب والفساد والجريمة بنسبة 10 بالمئة لكل منهم.

وكان المشاركون في استطلاعات الرأي بالولايات المتحدة في فترة ما قبل جائحة كورونا يعتبرون أن الرعاية الصحية هي القضية الأولى التي تواجه البلاد.

فقد وجد استطلاع للرأي لمؤسسة /هيل-هاريس إكس/ في ديسمبر 2019 أن 15 بالمئة من المستطلعين المسجلين في جميع أنحاء الولايات المتحدة قالوا إن الرعاية الصحية "هي أهم قضية تواجه الأمة اليوم".

وأشار 12 بالمئة وقتها إلى الأمن القومي، لا سيما فيما يتعلق بالإرهاب. وحصل كل من الهجرة والاقتصاد على 10 بالمئة ، بينما جاء تغير المناخ في المرتبة الرابعة على القائمة بنسبة 8 بالمئة.