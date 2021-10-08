تسبب وباء كوفيد-19 في انخفاض متوسط العمر المتوقع للذكور الأمريكيين عند الولادة عام 2020 بمقدار 2.2 سنة عن مستوى عام 2019، وهو الأكبر بين 29 دولة شملها بحث نشرته جامعة أكسفورد،

وهناك نحو 27 بلدا شملها البحث والتحليل، شهدت انخفاضا بمتوسط العمر المتوقع، مع فقدان يزيد عن عام واحد في 11 بلدا، للذكور، و8 للإناث، حسبما كشفه البحث.

قال خوسيه مانويل أبورتو، المؤلف المشارك الرئيسي للبحث، إنه بالنسبة لبلدان أوروبا الغربية، فإن "آخر مرة لوحظ فيها مثل هذا الانخفاض الكبير في متوسط العمر المتوقع عند الولادة في عام واحد، كانت خلال الحرب العالمية الثانية".

قاد البحث علماء في مركز ليفرهولم للعلوم الديموغرافية في أكسفورد، ويستكشف آثار كوفيد-19 على متوسط العمر المتوقع في معظم البلدان الأوروبية وتشيلي والولايات المتحدة.

في الولايات المتحدة، كانت الزيادات في معدل الوفيات في سن العمل (أقل من 60)، قد ساهمت بشكل كبير في انخفاض متوسط العمر المتوقع، بينما في معظم البلدان الأوروبية، ساهمت المجموعة فوق 60 عاما بشكل أكبر، وفقا للبحث الذي أضاف أنه على الرغم من تمتعها بسكان أصغر عمرا، لكن الولايات المتحدة شهدت أيضا "أعلى معدلات اعتلال مشترك في هذه الفئات العمرية".

وهناك عوامل أخرى مثل "عدم المساواة في الحصول على الرعاية الصحية بين السكان في سن العمل"، و"العنصرية الهيكلية" قد أسهمت أيضا في زيادة الوفيات، وفقا للبحث الذي استشهد ببحث أمريكي حديث يظهر أن "السكان المحرومين اجتماعيا"، ومنهم السود وذوو الأصول اللاتينية، شهدوا انخفاضا أعلى في متوسط العمر المتوقع