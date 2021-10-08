أظهر تقرير نشرته وزارة العمل الأمريكية أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت تراجعا بأكبر من المتوقع في الأسبوع الذي انتهى في الثاني من تشرين أول/أكتوبر.

وأظهر التقرير أن عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة تراجع إلى 326 ألفا، بنقص قدره 38 ألفا عن البيانات المعدلة للأسبوع السابق الذي شهد تسجيل 364 ألف طلب إعانة بطالة.

وكان الخبراء الاقتصاديون يتوقعون تراجع عدد الطلبات الجديدة إلى 348 ألفا مقابل الـ 362 ألفا التي كان جرى الإعلان عنها في البداية للأسبوع السابق.

وجاء تراجع الطلبات بعد ارتفاعها لثلاثة أسابيع متتالية، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مطلع آب/أغسطس.