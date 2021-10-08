أتاحت شركة "آبل" الأمريكية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال في متجر التطبيقات الخاص بها.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني أن آبل ستتيح مباشرة لمستخدميها الإبلاغ عن التطبيقات المخادعة في متجر التطبيقات، وذلك عبر إصدار جديد ومحسّن من زر "الإبلاغ عن مشكلة"، مشيرا إلى أنه لم يعد الزر متاح فقط في القوائم الفردية للتطبيقات، بل يتضمن الآن ولأول مرة منذ سنوات خيارًا مخصصًا "الإبلاغ عن عملية احتيال" في القائمة المنسدلة.

وفي نظام تشغيل "iOS 15"، كانت الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها العثور على هذا الزر هي التمرير لأسفل إلى علامة تبويب التطبيقات أو الألعاب في متجر التطبيقات.